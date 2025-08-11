(16) 99963-6036
Moradora encontra escorpião dentro de casa e alerta vizinhos no São Carlos VIII

11 Ago 2025 - 12h05
Escorpião ( imagem ilustrativa) - Crédito: divulgação

Na manhã desta segunda-feira, uma moradora do bairro São Carlos VIII viveu momentos de susto ao encontrar um escorpião dentro de sua residência. Segundo relatou, ela havia acabado de acordar e se preparava para esquentar o leite do filho, que é autista, quando se deparou com o bicho.

Preocupada com a segurança da família, a moradora afirmou que o episódio deixou todos nervosos, especialmente o filho, que ficou assustado com a situação.

Ela decidiu relatar o caso para alertar outros moradores do bairro e de toda a cidade. “Peço que todos verifiquem suas casas, roupas, sapatos, quintais e plantas, pois esses bichos podem se esconder em qualquer lugar”, disse.

O registro serve como reforço para que a população mantenha atenção redobrada, especialmente nesta época do ano, quando animais peçonhentos podem buscar abrigo em ambientes domésticos.

