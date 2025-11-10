(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Cidade

Moradora do Parque Industrial fatura R$ 600 mil no Hiper Saúde

10 Nov 2025 - 07h06Por Da redação
Uma moradora do bairro Parque Industrial, em São Carlos, foi a grande vencedora do sorteio do Hiper Saúde realizado neste domingo (9), em Ribeirão Preto. Graziela T. E. levou para casa o prêmio principal de R$ 600 mil.

O bilhete premiado foi adquirido no ponto de venda Distribuidora Júnior Finco, localizado na cidade. O sorteio contou com transmissão ao vivo e contemplou apostadores de diversas regiões do interior paulista.

Além do prêmio principal, outro morador de São Carlos também teve sorte no Giro da Sorte, faturando R$ 2 mil.

O Hiper Saúde é um título de capitalização com sorteios semanais, regulamentado pela SUSEP, que além de premiar seus compradores, contribui com o Hospital de Câncer de Barretos (atual Hospital de Amor).

