(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Cidade

Moradora do Aracy encontra 10 escorpiões dentro de casa e faz alerta ao bairro

14 Nov 2025 - 13h45Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escorpião - Crédito: divulgaçãoEscorpião - Crédito: divulgação

Uma moradora do bairro Cidade Aracy procurou o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira (14) para relatar uma situação preocupante. Segundo ela, dez escorpiões foram encontrados dentro de sua residência, localizada na Rua Joaquim Appel.

A moradora afirma que a presença constante dos animais tem deixado toda a família em estado de alerta.
“Aqui no Aracy estamos com caso de escorpião. Só na minha casa achei 10”, disse. Ela conta ainda que acionou o serviço responsável pelo controle de pragas, mas não recebeu previsão de atendimento.“A Vigilância foi acionada e disseram que não sabem o dia que poderiam vir”, completou.

Moradores do Aracy têm relatado, nos últimos meses, um aumento significativo na presença do animal peçonhento, especialmente em períodos de calor intenso e clima seco, condições que favorecem a circulação dos escorpiões.

Leia Também

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo
Cidade14h28 - 14 Nov 2025

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro
Cidade14h27 - 14 Nov 2025

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro

Prohab solicita ampliação do Programa Viver Melhor para atender mais famílias em São Carlos
Cidade14h14 - 14 Nov 2025

Prohab solicita ampliação do Programa Viver Melhor para atender mais famílias em São Carlos

Economista elogia Prefeitura por aumento nos repasses do ICMS em 2026
Receita 10h58 - 14 Nov 2025

Economista elogia Prefeitura por aumento nos repasses do ICMS em 2026

UFSCar encerra hoje inscrições para seleção exclusiva de pessoas trans
Cidade06h30 - 14 Nov 2025

UFSCar encerra hoje inscrições para seleção exclusiva de pessoas trans

Últimas Notícias