Moradora do Aracy encontra 10 escorpiões dentro de casa e faz alerta ao bairro

Uma moradora do bairro Cidade Aracy procurou o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira (14) para relatar uma situação preocupante. Segundo ela, dez escorpiões foram encontrados dentro de sua residência, localizada na Rua Joaquim Appel.

A moradora afirma que a presença constante dos animais tem deixado toda a família em estado de alerta.

“Aqui no Aracy estamos com caso de escorpião. Só na minha casa achei 10”, disse. Ela conta ainda que acionou o serviço responsável pelo controle de pragas, mas não recebeu previsão de atendimento.“A Vigilância foi acionada e disseram que não sabem o dia que poderiam vir”, completou.

Moradores do Aracy têm relatado, nos últimos meses, um aumento significativo na presença do animal peçonhento, especialmente em períodos de calor intenso e clima seco, condições que favorecem a circulação dos escorpiões.

