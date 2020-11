Moradora diz que esgoto ‘in natura’ vaza e dejetos são lançados no Córrego Gregório

Crédito: Marcos Escrivani

Um vazamento de esgoto ‘in natura’ está arremessando dejetos para o Córrego Gregório, proveniente de um problema que seria recorrente em uma casa localizada no Jardim De Cresci.

No final de semana, a moradora entrou em contato com o São Carlos Agora e relatou o problema, salientando que funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) tentaram resolver o problema. Porém, sem sucesso.

“Depois de negar por aproximadamente seis anos, o Saae esteve no Jardim De Cresci há uns 20 dias, com técnicos e máquinas, anunciaram que acharam o ponto danificado, consertaram e foram até a casa da senhora Teresa Ap. Sganzella para dar o caso por resolvido. Mas menos de 20 dias depois, o esgoto in natura voltou a vazar e dejetos são lançados dentro do Córrego Gregório, pela margem direita, poluindo a água e o meio ambiente. Além mal cheiro para milhares de moradores, uma vez que este córrego desagua na Rotatória do Cristo, perto do Shopping Iguatemi”, disse um dos moradores.

