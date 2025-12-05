Moradora denuncia escorpiões e cobra limpeza no Douradinho

Uma moradora do bairro Douradinho, afirma estar convivendo diariamente com o risco de acidentes causados por escorpiões. Ela relata que já fez solicitações à Prefeitura para limpeza de uma área de mata localizada ao lado de sua residência, mas que até agora nenhuma providência foi tomada.

Segundo o relato, ao menos um escorpião é encontrado por dia no imóvel. O terreno fica nos fundos das casas da rua Orquídea Reis Ortega, onde a vegetação, segundo ela, estaria alta e sem manutenção adequada. A moradora conta que o problema ocorre há meses e que, apesar das reclamações, a área continua abandonada.“Gostaria que a Prefeitura viesse limpar. Já solicitei e ninguém faz nada. Aparece pelo menos um escorpião por dia. Fico com medo por mim e pela minha família”, afirmou.

