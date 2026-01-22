Moradora de São Carlos internada em Araraquara precisa urgentemente de doadores de sangue

A moradora de São Carlos Izirdinha Aparecida Bonani Nishiahra, de 68 anos, foi diagnosticada com leucemia na última terça-feira (20/01/2026) e está internada em Araraquara, onde necessita com urgência de doações de sangue, especialmente para reposição de plaquetas.

De acordo com a família, todos os tipos sanguíneos podem doar, porém há uma necessidade maior de doadores do tipo O negativo, por se tratar de um tipo com compatibilidade universal. A partir da próxima segunda-feira (26/01), a estimativa é de que sejam necessários entre 6 e 10 doadores por dia, dependendo da disponibilidade de doadores O-.

A família também informa que, caso haja voluntários em São Carlos, ela própria se responsabiliza por levar os doadores até Araraquara para a realização da doação.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato diretamente com a filha da paciente, Gabriela Nishihara, pelo telefone (16) 99964-5716, para combinar o deslocamento e obter mais informações.

As doações devem ser realizadas no Hemonúcleo Regional de Araraquara, localizado na Avenida da Saúde, nº 58, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 13h. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 3301-6102.

