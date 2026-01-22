(16) 99963-6036
quinta, 22 de janeiro de 2026
Cidade

Moradora de São Carlos internada em Araraquara precisa urgentemente de doadores de sangue

22 Jan 2026 - 14h11Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradora de São Carlos internada em Araraquara precisa urgentemente de doadores de sangue -

A moradora de São Carlos Izirdinha Aparecida Bonani Nishiahra, de 68 anos, foi diagnosticada com leucemia na última terça-feira (20/01/2026) e está internada em Araraquara, onde necessita com urgência de doações de sangue, especialmente para reposição de plaquetas.

De acordo com a família, todos os tipos sanguíneos podem doar, porém há uma necessidade maior de doadores do tipo O negativo, por se tratar de um tipo com compatibilidade universal. A partir da próxima segunda-feira (26/01), a estimativa é de que sejam necessários entre 6 e 10 doadores por dia, dependendo da disponibilidade de doadores O-.

A família também informa que, caso haja voluntários em São Carlos, ela própria se responsabiliza por levar os doadores até Araraquara para a realização da doação.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato diretamente com a filha da paciente, Gabriela Nishihara, pelo telefone (16) 99964-5716, para combinar o deslocamento e obter mais informações.

As doações devem ser realizadas no Hemonúcleo Regional de Araraquara, localizado na Avenida da Saúde, nº 58, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 13h. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 3301-6102.

 

Leia Também

Neste sábado, Iguatemi promove evento de adoção de animais
Cidade11h30 - 22 Jan 2026

Neste sábado, Iguatemi promove evento de adoção de animais

Praça Itália deve receber manifestação “Acorda Brasil” neste domingo
Cidade09h55 - 22 Jan 2026

Praça Itália deve receber manifestação “Acorda Brasil” neste domingo

SINDSPAM negocia com Prefeitura pagamento de direitos suspensos durante a pandemia
Cidade09h32 - 22 Jan 2026

SINDSPAM negocia com Prefeitura pagamento de direitos suspensos durante a pandemia

SAAE realiza troca de bomba na Rui Barbosa e alerta para redução de pressão no abastecimento
Cidade06h56 - 22 Jan 2026

SAAE realiza troca de bomba na Rui Barbosa e alerta para redução de pressão no abastecimento

Mobilidade Urbana promove ação educativa sobre bicicletas elétricas e ciclomotores neste sábado
Cidade23h04 - 21 Jan 2026

Mobilidade Urbana promove ação educativa sobre bicicletas elétricas e ciclomotores neste sábado

Últimas Notícias