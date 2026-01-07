(16) 99963-6036
Moradora de São Carlos em tratamento contra leucemia precisa de doação de sangue

07 Jan 2026 - 10h03Por Da redação
Amigos e familiares realizam uma campanha solidária em apoio a Jéssica Karolina Barbosa do Vale, 35, moradora no bairro Romeu Tortorelli, em São Carlos, que enfrenta um tratamento contra leucemia e necessita com urgência de doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo.

As doações devem ser realizadas no Hemonúcleo Regional de Araraquara, localizado na Avenida da Saudade, nº 58, no Centro. A unidade atende doadores de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Familiares e amigos reforçam a importância da solidariedade neste momento delicado, destacando que cada doação pode fazer a diferença no tratamento e na recuperação da paciente.

Para mais informações sobre a coleta, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3301-6102 ou diretamente na recepção do hemonúcleo.

