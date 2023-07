Moradora de condomínio denuncia: terreno virou lixão no Jardim Paraíso

Terreno motivo de reclamação: estaria abandonado - Crédito: Divulgação

Um terreno localizado na rua Professora Nicoleta Stela Germano, no Jardim Paraíso esquina com a USP São Carlos, “virou uma nojeira”, segundo uma moradora do condomínio Petit Maison, que entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta terça-feira, 18.

Segundo ela, os moradores convivem com uma situação lamentável, já que um terreno ao lado do prédio está abandonado e teria virado um lixão, onde moradores em situação de rua ficariam o tempo todo, consumindo drogas e trazendo lixo de forma recorrente.

Segundo ela, moradores do condomínio já teriam acionado a Vigilância Sanitária. “Mas até o momento nada foi resolvido”, lamentou. “Está uma vergonha isso. Tem até indigentes tendo relações sexuais no local, uma vergonha”, contou.

