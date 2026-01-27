Morador pede corte de árvore alegando risco de queda na Vila Nossa Senhora de Fátima

Crédito: SCA

Um morador da Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, solicita providências do poder público para o corte de uma árvore Ipê que, segundo ele, apresenta risco de queda. A árvore está localizada na Rua Francisco Crestana, nº 84.

Segundo o morador, a árvore encontra-se visivelmente debilitada, com risco de tombamento, além de já ter causado danos à estrutura da calçada. Ainda de acordo com o relato, os galhos e raízes também atingiram a rede elétrica, aumentando a preocupação com a segurança de pedestres, moradores e veículos que transitam pelo local.

O solicitante informou que já notificou a Prefeitura Municipal, tendo inclusive aberto um processo administrativo para a avaliação e possível remoção da árvore. No entanto, até o momento, nenhuma ação foi realizada, o que tem gerado apreensão entre os moradores da região.

