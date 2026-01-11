(16) 99963-6036
Morador encontra escorpião em casa no Planalto Paraíso

11 Jan 2026 - 09h28Por Jessica Carvalho R
Um morador do bairro Planalto Paraíso relatou a aparição de um escorpião dentro de sua residência na manhã deste sábado (10).Segundo ele, a situação estaria relacionada a um terreno, localizado nos fundos das casas, que apresenta grande quantidade de mato alto.

De acordo com o relato, a área pública é extensa e não recebe manutenção adequada. Os moradores afirmam que fazem a limpeza da parte mais próxima às residências por conta própria, mas não conseguem cuidar de todo o terreno devido ao tamanho do local.“Nunca havia aparecido escorpião em casa. Moro no Planalto Paraíso há 20 anos e isso só aconteceu agora”, disse o morador.

A presença de mato alto pode favorecer o aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões, que buscam abrigo e alimento em ambientes propícios. Moradores pedem providências do poder público, com limpeza e manutenção regulares do terreno, a fim de evitar novos riscos à saúde e segurança da população.

Denúncias, podem ser feitas na Ouvidoria da Prefeitura no (16) 33621080

