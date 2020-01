Morador do Munique roça praça abandonada e proporciona lazer seguro para as crianças

Crédito: Nelson Flávio Teixeira da Silva

No último final de semana, um senhor que permitiu que fotos fossem tiradas, mas não quis se identificar. Chegou com seu Corsa e no porta-malas, um galão com gasolina e um cortador de gramas.

Sem alarde, sem propaganda, iniciou um trabalho solitário do corte da grama no entorno de um ponto de ônibus, de uma pracinha e de um campinho de futebol em uma praça que está abandonada no Jardim Munique e que fica entre as ruas Oswaldo Denari e Manoel Martins.

Entretanto, um leitor do São Carlos Agora flagrou a ação positiva do cidadão e encaminhou fotos e explicando a atitude.

“Ele mora no bairro, mas estava preocupado com o abandono do local. O mato estava muito alto e crianças frequentam a praça. Principalmente nesta época de férias. Ele arcou com todos os custos e sua única preocupação foi proporcionar mais segurança para todas as famílias e um divertimento seguro para a garotada”, disse o leitor do portal.

