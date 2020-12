Morador do Jardim dos Coqueiros ganha sozinho R$ 1 milhão no Hiper Saúde

Morador de São Carlos ganhou R$ 1 milhão no sorteio do Hiper Saúde - Crédito: Divulgação

São Carlos tem um novo milionário. O desempregado Welinton Cristiano Moura, morador no Jardim dos Coqueiros, ganhou R$ 1 milhão no sorteio do Hiper Saúde deste domingo (6). Ele comprou a cartela no Moura´s Beer.

Ao falar com o apresentador do sorteio, Welinton não escondeu a emoção. "A primeira coisa eu quero comprar a casa para o meu pai. Porque sempre foi o sonho nosso. Faz três anos que eu perdi a minha mãe e agora só ficou eu e o meu pai. A gente (sic) paga aluguel. Meu pai é aposentado, sofreu um acidente. Não está mais possibilitado de trabalhar", disse ao-vivo.

Outras cinco pessoas foram contempladas no Giro da Sorte em São Carlos e cada uma levou R$ 5 mil.

