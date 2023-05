Um morador do Jardim Itamarati, em São Carlos, ganhou R$ 1 milhão no sorteio do Hiper Saúde especial de Dia das Mães realizado neste domingo (14). Confira aqui o nome do sortudo.

Outro são-carlense do Jardim Gonzaga levou R$ 10 mil no 1º sorteio.

Sete moradores também de São Carlos ganharam R$ 2,5 mil no Giro da Sorte.

