Morador do Antenor Garcia fatura R$ 300 mil no Hiper Saúde

Um morador do bairro Antenor Garcia, em São Carlos, foi o grande ganhador do sorteio do Hiper Saúde realizado neste fim de semana e levou para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Além do prêmio principal, outros dois apostadores de São Carlos também foram contemplados, cada um recebendo R$ 1 mil no Giro da Sorte, reforçando a participação e a sorte dos moradores do município no sorteio.

O Hiper Saúde é um título de capitalização que, além de premiar os participantes, contribui com ações no Hospital Amaral Carvalho em Barretos.

