Morador diz que rua onde reside está abandonada

Buracos na rua, entulho acumulado e mato alto: morador reclama de abandono - Crédito: Divulgação

Um morador do Jardim Social Belvedere entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira, 30, para reclamar do estado de abandono que está a rua Luiz Arnaldo Wenzel, onde reside.

Na oportunidade, elencou vários problemas como buracos ao longo da via, além do asfalto estar afundando devido a infiltração de água. Disse ainda que há mato alto em uma casa abandonada, além de entulho depositado irregularmente. Afirmou ainda que no final da rua, os postes estão sem iluminação e no período noturno a escuridão é intensa e a sensação de insegurança, grande.

Por fim, garantiu ainda que entrou em contato com a Prefeitura Municipal solicitando providência. Todavia, nenhuma atitude foi tomada até a presente data.

Leia Também