Morador diz que rua está intransitável no Balneário Santo Antonio

Um morador residente na rua 13 B, no Balneário Santo Antonio está indignado. O motivo seria o estado lastimável que está a via que, segundo ele, intransitável, o que tem causado desconforto aos motoristas e com grande probabilidade de acontecer acidentes.

Segundo o reclamante a rua é considerada uma via de grande utilidade no bairro e busca solução a mais de quatro meses, porém sem êxito.

De acordo com ele, a opção por tornar pública a denúncia através do São Carlos Agora é no sentido de que a sua reivindicação seja atendida.

