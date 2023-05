Morador denuncia “cheiro insuportável” vindo do córrego Monjolinho

SIGA O SCA NO

De acordo com morador, cheiro insuportável exala do Monjolinho todo final de tarde - Crédito: Divulgação

Um morador residente na rua dos Inconfidentes, no Cidade Jardim, entrou em contato com o São Carlos Agora para denunciar um fato que tem causado constante preocupação e inconvenientes: um “cheiro insuportável” que exala do Córrego Monjolinho todo final de tarde.

Em relato ao portal, disse que há vários dias os moradores sentem mal cheiro insuportável todo final de tarde. “De manhã não tem e a noite também não. Então desci até a ponte da Avenida dos Heliotropos e percebi que o cheiro desagradável vem dali (córrego). É uma situação que não existia antes e de um mês para cá ocorre todo dia a tardezinha”, afirmou.

O reclamante afirmou que chegou a acionar a Vigilância Sanitária. “Disseram que vão investigar, mas até agora nada. Notei muita espuma no local, não sei tem alguém despejando sujeira ou esgoto”, lamentou.

Leia Também