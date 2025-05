Morador denuncia acúmulo de lixo e água parada em terreno de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um morador de São Carlos denunciou o acúmulo de lixo e água parada em um terreno localizado no Parque Delta, aumentando os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A situação se torna ainda mais alarmante após o município decretar estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue.

De acordo com o denunciante, a reclamação foi feita há dois meses, mas o problema persiste. "Tá complicado a situação. Eu mesmo já tirei vários baldes e pneus cheios de água parada, com larvas de dengue. Além disso, o morador fica jogando lixo no rio e acumulando recicláveis num terreno da prefeitura, sem nenhum cuidado", relatou o morador, que preferiu não se identificar.

Além do acúmulo de entulhos, há denúncias de que um morador da região estaria utilizando o local para armazenar materiais recicláveis de forma irregular e despejar lixo em um rio próximo, contribuindo para a degradação ambiental e a multiplicação de focos do mosquito transmissor.

A comunidade local cobra providências para intensificar a fiscalização e garantir a limpeza do terreno. "A gente já está vendo casos de dengue por todo lado, e essa situação só piora o problema. Se ninguém fizer nada, vai ser um caos", completou o morado

Leia Também