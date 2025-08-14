Morador de São Carlos precisa urgentemente de doadores de sangue

Crédito: arquivo pessoal

Um homem de 46 anos, morador do bairro Prolongamento Jardim das Torres, em São Carlos, está internado desde o final de junho em Araraquara, onde trava uma luta contra a leucemia. Com um quadro grave de saúde, ele precisa urgentemente de doadores de sangue, de onde serão retiradas as plaquetas que ele tanto precisa. Qualquer tipo de sangue é bem vindo.

As doações devem ser feitas no Hemocentro de Araraquara, em nome de Alan Maurício Alves de Castro. O agendamento pode ser realizado pelo site hn.fcfar.unesp.br.

Horários para doação:

Segunda a sexta-feira (manhã): 7h10 às 11h30

Segunda, quarta e quinta-feira (tarde): 14h às 15h

Para agilizar o atendimento, é necessário informar nome completo, e-mail, data de nascimento e se utiliza algum medicamento. Caso não seja possível comparecer, a orientação é avisar o Hemocentro.

A família reforça que a colaboração de cada doador pode fazer a diferença na recuperação de Alan.

