Morador de São Carlos faz caminhada durante 28h seguidas

Nino Carneiro após os 100 km percorridos: 28 horas de caminhada ininterrupta - Crédito: Divulgação

O morador de São Carlos, Nino Carneiro, praticante de caminhava por vários percursos no Brasil e no exterior, praticou uma atividade “extra” neste final de semana, fazendo uma caminhada de 100 quilômetros pela zona rural de São Carlos e que durou 28 horas.

Nino iniciou a jornada às 6h de sábado, 12, e de acordo com ele, não há registros no Brasil, que um idoso de 67 anos tenha percorrido esta distância.

Nino teve como ponto de saída o Sesc São Carlos e seguiu com destino o Jardim Tangará, Cachoeira da Babilônia, seguiu até a Represa do Balneário 29, Usina Ipiranga, distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, Fazenda do Clovito, foi até Ibaté, Pesqueiro Pica-pau, Shopping Center Iguatemi e retornou ao Sesc São Carlos.

Após os 100 km, Nino encerrou a jornada às 9h de domingo, 13. “Foi uma grande aventura. Caminhar a noite toda no meio do mato, com uma lua cheia maravilhosa e um nascer do sol lindo”, relatou. “Ao final da caminhada, eu ainda tinha forças para caminhar mais alguns quilômetros”, garantiu.

Leia Também