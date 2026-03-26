Morador cobra melhorias em seguranÃ§a no pontilhÃ£o de acesso ao Jardim TangarÃ¡

Um morador antigo do bairro Jardim Tangará, procurou a reportagem para relatar preocupações com a falta de segurança no pontilhão que dá acesso ao bairro pela rodovia Engenheiro Luís Augusto de Oliveira (SP-215). Segundo ele, apesar das recentes obras de melhoria na via, o local segue oferecendo riscos a motoristas e pedestres.

Residente há cerca de 40 anos na região, o morador afirma que as intervenções realizadas na rodovia — como pintura e ajustes estruturais visando o alargamento da pista — trouxeram avanços no fluxo de veículos. No entanto, ele destaca que o acesso ao bairro pela Rua Dr. Marino Costa Terra, conhecido como pontilhão, não recebeu melhorias significativas em termos de segurança.

De acordo com o relato, o problema é ainda mais evidente nos horários de pico. “Por volta das 18h, principalmente no período da noite, é quase impossível acessar o outro lado da via”, afirma. Ele também ressalta que o pontilhão é estreito e possui altura limitada, o que frequentemente causa transtornos com caminhões que acabam ficando presos na estrutura.

O morador, que utiliza diariamente o trajeto, reforça que a situação é antiga Segundo ele, além dos motoristas, pedestres também enfrentam riscos ao passar pelo local.

Diante disso, ele faz um apelo às autoridades responsáveis para que sejam adotadas medidas que garantam mais segurança e fluidez no trânsito, especialmente em um ponto considerado crítico para o acesso ao bairro Jardim Tangará.

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