domingo, 01 de fevereiro de 2026
Cidade

Morador alerta para risco de queda de árvore de grande porte no Jockey Clube

01 Fev 2026 - 09h41Por Jessica Carvalho R
Um morador do bairro Jockey Club,  fez um alerta sobre o risco iminente de queda de uma árvore de grande porte localizada na Rua Rio Amazonas, altura do número 146. Segundo o relato, a árvore estaria inclinada e em processo de queda, oferecendo perigo a motoristas e pedestres que transitam pela via, conhecida pelo intenso fluxo de veículos e pessoas.

A preocupação é de que, caso a árvore venha a cair, possa provocar um acidente grave, atingindo carros ou pessoas que circulam pelo local.

Moradores da região pedem uma avaliação técnica imediata e, se necessário, a remoção preventiva da árvore para evitar acidentes.

A orientação é para que quem passar pela Rua Rio Amazonas redobre a atenção até que a situação seja resolvida.

 
 

