Buraco aberto leva perigo e transtornos na rua Dona Ana Prado

Um morador residente na rua Ana Prado, na Vila Prado, acusou a Prefeitura Municipal de São Carlos de ter aberto dois buracos na via pública.

Tal fato teria ocorrido a aproximadamente duas semanas e até agora, a conclusão do serviço não teria sido concluído.

Na tarde desta quinta-feira, 15, com os dois dias se chuvas, o problema teria se agravado, pois o fluxo de veículos seria intenso e com isso muita lama se formou e estaria causando muita dor de cabeça para vários moradores residentes nas proximidades. De acordo com o morador, na rua em questão, há trânsito de ônibus que realiza o transporte urbano em São Carlos. Por fim, salientou que já contatou a Prefeitura Municipal mas não obteve, até a presente data, uma resposta positiva.

