Modelo matemático feito por Alexandre Stanquini revoluciona logística de transportes

O matemático literato Alexandre Stanquini desenvolveu um modelo matemático aplicado à logística de transportes que promete transformar a forma como cargas são distribuídas entre polos produtores e consumidores. A modelagem, intitulada Modelagem Matemática Aplicada à Logística de Transportes Visando o Deslocamento das Cargas com o Custo Total Mínimo, tem como principal objetivo minimizar os custos totais de deslocamento, ao mesmo tempo em que realiza uma distribuição ótima dos produtos.

A inovação reside na capacidade do modelo de equacionar as quantidades produzidas e consumidas em diferentes polos, criando uma estratégia de distribuição inteligente. Para isso, Stanquini utilizou uma representação semiótica denominada Matriz Gasto, que organiza as informações em 'linhas produtoras' e 'colunas consumidoras', permitindo uma visualização clara dos custos e da logística necessária para otimização.

A técnica de otimização aplicada para solucionar o problema é o método de programação inteira conhecido como Branch and Bound (ββ). Esse método possibilita analisar as inúmeras alternativas possíveis para identificar a melhor opção de distribuição, garantindo menor custo e maior eficiência.

Para aqueles interessados em se aprofundar no tema, o artigo completo de Alexandre Stanquini está disponível para download gratuito no site da Editora Scienza, através do link: editorascienza.com.br.

Com esta iniciativa, Stanquini contribui significativamente para o campo da logística, oferecendo um modelo que não apenas reduz custos, mas também aprimora a gestão de transporte de cargas, potencializando resultados econômicos e sustentáveis.