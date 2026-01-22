Mobilidade Urbana promove ação educativa sobre bicicletas elétricas e ciclomotores neste sábado

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran, realiza neste sábado (24) uma ação educativa voltada ao uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e veículos autopropelidos. A atividade acontece das 9h às 12h, na Praça Maria Apparecida Resitano (Praça do Mercado Municipal), e segue as diretrizes da Resolução nº 966 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Durante a programação, o público poderá conhecer as regras de circulação e os espaços adequados para cada tipo de veículo, além de receber orientações sobre os equipamentos obrigatórios de segurança, como capacete e itens de sinalização. A iniciativa também contará com explicações práticas para o uso responsável desses meios de transporte, cada vez mais presentes no dia a dia das cidades.

Alguns modelos de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos autopropelidos estarão em exposição, permitindo que a população visualize, na prática, as diferenças entre eles. A proposta é esclarecer dúvidas e incentivar hábitos seguros de mobilidade urbana.

De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, a ação vai além da teoria. “Queremos que os cidadãos conheçam não apenas a legislação, mas também os equipamentos que tornam o uso desses veículos mais seguro. A exposição vai mostrar, na prática, as diferenças entre cada modelo e como eles devem ser utilizados. É uma ação educativa que reforça o compromisso da Secretaria com a segurança e a mobilidade da cidade”, afirmou.

Já o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destaca o caráter preventivo da iniciativa. “O objetivo é aproximar a população das regras que garantem segurança no trânsito. As bicicletas elétricas e os ciclomotores já fazem parte da rotina de muitas pessoas, mas é fundamental que todos saibam como utilizá-los de forma correta. Este evento é uma oportunidade de informação e conscientização, para que possamos construir uma mobilidade urbana mais segura e responsável”, ressaltou.

Regras e definições dos veículos

Durante a ação, também serão apresentadas as definições, regras de circulação e os requisitos para regularização dos diferentes tipos de veículos:

Bicicleta elétrica

Veículo de propulsão humana com motor auxiliar.

– Acionamento por pedal assistido (sem acelerador)

– Potência de até 1.000 W

– Velocidade máxima de 32 km/h

– Dispensa registro, placa e CNH

Veículos autopropelidos

Incluem patinetes elétricos, skates elétricos e monociclos.

– Largura de até 70 cm e entre-eixos de até 130 cm

– Potência de até 1.000 W

– Velocidade máxima de 32 km/h

– Acelerador permitido

– Dispensa registro, placa e CNH

Ciclomotores

Veículos de duas ou três rodas, com motor a combustão ou elétrico.

– Combustão de até 50 cm³ ou motor elétrico de até 4 kW

– Velocidade máxima de 50 km/h

– Necessário registro, placa, ACC ou CNH categoria A

– Uso de capacete é obrigatório

Onde cada veículo pode circular

– Calçadas: permitido apenas quando houver autorização local, com velocidade máxima de 6 km/h e respeito ao pedestre.

– Ciclovias e ciclofaixas: bicicletas elétricas e autopropelidos podem circular; ciclomotores são proibidos.

– Ruas e avenidas (até 40 km/h): bicicletas elétricas e autopropelidos podem circular quando não houver ciclovia; ciclomotores podem circular normalmente.

– Vias de trânsito rápido e rodovias: ciclomotores só podem circular se houver acostamento; bicicletas elétricas e autopropelidos são proibidos.

A ação é aberta ao público e busca fortalecer a cultura de respeito às normas de trânsito, acompanhando o crescimento do uso de meios alternativos de transporte no município.

