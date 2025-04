Mobilidade Urbana oferece treinamento para agentes de trânsito

Além dos agentes de trânsito de São Carlos, 10 agentes de toda a região também receberam o treinamento - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, através do Departamento de Formação, ofereceu um treinamento sobre a correta identificação de irregularidades em veículos automotores.

As instruções foram ministradas pelo diretor do Departamento de Formação, Fernando Napolitano, e ocorreram na sede da Seção de Fiscalização e Operação de Trânsito e no Pátio Municipal de Veículos de São Carlos, contando com as presenças do secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, do Inspetor de Trânsito, Evandro Domingues e do chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito - Superintendência do Detran Araraquara, Ubiratan Vieira da Silva.

Foram abordados diversos aspectos, incluindo a verificação de documentação, a análise de elementos de identificação como chassi e motor, a inspeção de equipamentos obrigatórios e a detecção de modificações não autorizadas. O objetivo é garantir que os profissionais envolvidos estejam aptos a identificar e registrar adequadamente qualquer anomalia que possa comprometer a segurança e a legalidade do veículo.

“Os sinais de identificação de um veículo incluem a placa, o número do chassi (VIN), o número do motor e o CRLV. A placa é o sinal mais visível, enquanto o chassi e o motor são sinais gravados no próprio veículo, e o CRLV é o documento que comprova a propriedade e o registro do veículo”, afirma Michael Yabuki.

Além dos agentes de trânsito de São Carlos, 10 agentes de toda a região também receberam o treinamento e estarão melhor preparados para garantir a segurança viária de cada município, proporcionando uma melhor fluidez e respeito as normas vigentes.

