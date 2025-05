Mistério: Adolescente de 15 anos segue desaparecida e mãe implora por informações

Compartilhar no facebook

Joyce está desaparecida desde o último dia 22 - Crédito: arquivo pessoal

A adolescente Joyce Jenicy Mattos dos Santos, de apenas 15 anos, segue desaparecida. De acordo com a mãe, Juliana Alves de Matos, a jovem fugiu por volta das 5h da manhã do dia 22 de maio, enquanto estava na UPA do bairro Santa Felícia, em São Carlos. Joyce teria aproveitado um momento de distração da mãe para sair sem ser percebida.

Na ocasião, ela vestia calça e blusa de frio pretas, chinelos com meias rosas e uma camiseta da Etec nas cores preta e branca. Informações apontam que ela foi vista posteriormente nas regiões do Jardim Munique e do bairro Maria Estela Fagá, mas desde então não houve novas confirmações de seu paradeiro.

Dois dias após o desaparecimento, o portal O SCA publicou um pedido de ajuda feito por Juliana. Durante alguns dias, ela chegou a receber informações, mas as pistas cessaram. “Agora não estão falando mais nada. Às vezes vem na minha cabeça, se está viva”, desabafou a mãe, visivelmente abalada.

Juliana também explicou que a filha enfrenta dificuldades com o tratamento psiquiátrico, o que agrava ainda mais a situação. O caso já foi comunicado ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e ao Conselho Tutelar, e a mãe reforça a urgência de uma internação especializada para que Joyce receba os cuidados necessários em um ambiente hospitalar adequado.

Juliana faz um apelo à população: qualquer informação sobre o paradeiro de Joyce pode ser repassada pelo telefone (16) 99709-6188.

