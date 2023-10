Missas e bolo marcam o dia de São Judas Tadeu neste sábado

A paróquia de São Judas Tadeu fica no Jardim Brasil -

A paróquia de São Judas Tadeu programou para este sábado, 28, muitas atividades para marcar o dia do padroeiro. Consta eventos religiosos, bem como confraternizações.

De acordo com os paroquianos, neste dia haverá missas com bênção da saúde e de objetos às 6h3-, 8h30, 10h30, 15, 17h e 19h, sendo que nesta última celebração acontecerá a Procissão do Padroeira que poderá ser acompanhada pelo Facebook.

Às 7h30 haverá ainda a bênção do bolo de São Judas Tadeu e a venda de pedaços. Por fim, às 20h, consta da programação um animado show de prêmios.

De acordo com a programação, durante todo o dia de sábado terá quermesse com a venda do bolo, pastel, cachorro quente, doces, churrasco e brincadeiras para as crianças.

