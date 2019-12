Missão Brumadinho: são-carlenses levam alegria, paz, brincadeiras e calor humano

Crédito: Marcos Escrivani

O dia 25 de janeiro de 2019 ficará marcado tragicamente para os habitantes de Brumadinho/MG, quando uma barragem rompeu e deixou um rastro de destruição e mortes. Lares foram afetados, bem como instituições filantrópicas e uma extensa área rural, deixando sequelas que até hoje afetam os habitantes daquela hospitaleira região brasileira.

Muitas ações foram feitas ao longo deste ano para tentar amenizar as dores da sofrida população de Brumadinho e um super time são-carlense, formado por craques em levar amor, carinho, paz, felicidade e calor humano foi escalado e definido para combater os traumas causados por aquela tragédia.

A seleção foi composta por Leleco, Petequinha, Betina, Bisnagão, Coxinha, Sarakura, Bolacha, Maluket, Laranjinha, Bicicretinha, Doutora Fiota, Paçoca, Dr. Re-trato, Pepita, Rosita, Batatinha, Pamoinha e Bexigão.

Essa seleção invencível forma a TrupeClowns, de São Carlos, e foram convocados para, durante dois dias, combater a tristeza e levar a felicidade para dezenas de crianças, idosos e índios daquela região e proporcionar um Natal diferente. E, como uma seleção imbatível, deram conta do recado com louvor e distinção.

PALHAÇOS ABENÇOADOS

Desta forma, a seleção de palhaços abençoados esteve nos dias 20, 21 e 22 de dezembro em Brumadinho. Coordenados por Adriano Bottaro, visitaram ONGs e abrigos de idosos, além de uma tribo indígena.

O São Carlos Agora teve o privilégio em poder entrevistar Ketllyn Irene Zagato de Oliveira, 29 anos, doutoranda em Física Biomolecular do IFSC que respondeu os questionamentos em nome de todo o grupo de 19 palhaços. Disse inicialmente que a trupe existe há 20 anos e que pelo menos uma vez por mês visita os abrigos de idosos Cantinho Fraterno Dona Maria Jacyntha e Helena Dornfeld, em São Carlos. “São profissionais que no dia a dia tem seus afazeres. Mas que possuem amor no coração e são dedicados seres humanos que procuram levar mensagens positivas, carinho e amor àqueles que necessitam”, disse Ketllyn.

MISSÂO BRUMADINHO

Em janeiro deste ano, o rompimento da barragem fez com que uma tragédia marcasse aquela região e vários trabalhos sociais foram (e são) realizados para amenizar a dor dos sobreviventes. Desde então voluntários trabalham diuturnamente para levar motivação. Dentre eles, Cíntia Costa, uma missionária que atua em Brumadinho que conheceu através do Facebook, o trabalho da TrupeClowns. “Ela trabalha em áreas que estão em situação de risco e cujos moradores passam por vários tipos de privações. Fomos convidados com a missão de levar alegria, calor humano e muitas brincadeiras. Partimos de São Carlos às 14h30 de sexta-feira, 20 e chegamos na madrugada do dia 21, sábado. Um grupo de 19 palhaços e Papai Noel visitou no final de semana casas abrigos onde estavam as crianças que perderam os pais, ONGs, abrigos de idosos e uma tribo indígena”, comentou. “A missão foi tão agraciada que até mesmo o motorista designado a nossa condução se tornou um dos nossos integrantes, sendo um anjo a nos guiar além de entrar no clima das palhaçadas, se tornando o palhaço Sr. Motoca”, reconheceu Ketllyn.

BRINQUEDOTECAS

A seleção de craques são-carlenses que contou ainda com o reforço do grupo Amor em Gotas (atuantes da pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos), voluntários dos Remédicos do Riso (atuantes no Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú) e Doutores do Sorriso (que atuam nas Santas Casas de Pirassununga e Analândia), que se dispuseram a levar calor humano, teve como finalidade montar três brinquedotecas, compostas de livros, brinquedos e jogos.

“Tudo conquistado através de uma campanha realizada em São Carlos e que superou as expectativas”, contou Ketllyn. “A arrecadação contou com o auxílio da população de São Carlos, Ibaté, Jaú, Pirassununga. Leme, Campinas, Analândia, que abraçaram nossa causa e fizeram muitas doações. Como as arrecadações superaram as expectativas, conseguimos distribuir brinquedos às crianças e idosos por meio dos nossos Papais Noel e também alimentos a tribo indígena que devido a contaminação de seus rios perdeu seu meio de subsistência”, emendou.

CARENTES 100%

Os palhaços são-carlense, reforçados por um animado Papai Noel teve uma missão divina: não apenas levar brinquedos e alimentos, mas carinho, amor e calor humano.

E nesta difícil, mas gratificante tarefa, a TrupeClowns tirou nota 10. “Durante dois dias estivemos lado a lado com pessoas carentes em todos os sentidos. De carinho e de amor. Sentimos uma resposta muito grande de todos os mineiros que compartilharam minutos que irão se eternizar. Sentimos o amor não somente através das brincadeiras, mas através de um abraço, de um sorriso. Trouxemos para São Carlos um legado que ficará marcado em nossa história com um apelo emocional muito grande. Tivemos a prova que com pouco, podemos fazer muito. Ver o brilho no rosto de uma criança, de um idoso. Ver eles apertarem um nariz, uma bexiga e um gesto sincero e ingênuo através de uma pura felicidade é indescritível”, pontuou a doutoranda são-carlense.

ABENÇOADO ‘TOUR’ MINEIRO

Em Brumadinho, o primeiro destino, foi no Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção, onde houve cânticos, diversões a granel e o Papai Noel entregou pelúcias aos 55 idosos que moram no local.

Em seguida o destino foi Parque das Cachoeiras um dos pontos afetados pela lama, onde visitaram a ONG NAAÇÃO. “Ali montamos nossa primeira brinquedoteca. Os voluntários da ONG prepararam um delicioso almoço para os seus assistidos e para a trupe. Nesse espaço pudemos brincar, fazer esculturas de balões, dançar e levar muita alegria para um total de 50 crianças. Neste link é possível acessar um vídeo da NAAÇAO sobre o almoço realizado, https://www.youtube.com/watch?v=rooNRqeLG7Y&feature=youtu.b. Saindo de lá participamos de um evento realizado pelo Grupo Amigos de Brumadinho, onde nos divertimos muito com as crianças da cidade. Além de auxiliar nas atividades programadas pelo grupo, fizemos brincadeiras como pular corda, distribuímos esculturas de balões e tiramos muitos sorrisos das crianças. Para finalizar o sábado mágico visitamos a Casa de Acolhimento das Crianças de Brumadinho e arredores, onde montamos nossa segunda brinquedoteca. Fizemos gincanas e brincadeiras com as crianças. Nosso Papai Noel entregou brinquedos aos presentes. Ao final fomos agradecidos pelo coral das crianças que nos emocionaram cantando lindas músicas de Natal”, disse a emocionada são-carlense.

No domingo, 22, o início de um dia que era o último em Brumadinho e a visita foi à Tribo Pataxó, onde uma escola está sendo edificada. “Ali montamos nossa terceira brinquedoteca, entregamos brinquedos e alimentos. Na tribo brincamos, dançamos e conhecemos a cultura dos mesmos”, disse.

SAUDADES QUE FICA. AMOR QUE VEIO

Ao encerrar a entrevista, Ketllyn deixou uma emocionante mensagem sobre os dias de pura emoção em Brumadinho.

“Nossa visita foi curta, mas nos deixou muitas lições de amor ao próximo. Se saber que uma simples ação pode tirar tantos sorrisos; aprendemos o quanto aquelas pessoas são carentes de carinho, coisa que um abraço e um pouco de atenção pode resolver. Voltamos de Brumadinho muito emocionados com a possibilidade de olhar para o próximo e poder fazer algo para amenizar uma dor, com a sensação de realização enquanto ser humano que vê outros seres humanos. Voltamos para casa renovados para 2020 e principalmente motivamos a continuar, sempre!”.

ESPÍRITO RENOVADO, PÉ NO ACELERADOR E QUE VENHA 2020

Brumadinho foi a grande missão até hoje da TrupeClowns. Mas em janeiro o grupo de voluntários do bem de São Carlos tem reunião marcada. A motivação é um balanço de 2019 e programar o próximo desafio.

“Não nego que estamos até hoje curtindo as emoções da nossa passagem em terras mineiras. Sinceramente não sabemos se demos ou recebemos mais amor, pois a troca de sentimentos foi intensa. A certeza é que ficou aquele gostinho maravilhoso de “quero mais”. Então vamos ter novas emoções no próximo ano”, previu Ketllyn.

A SELEÇÃO TRUPECLOWNS

ADRIANO BOTTARO

Palhaço: Leleco

Idade: 48 anos

Profissão: Funcionário público

ANDRESSA ONOFRE

Palhaço: Petequinha

Idade: 43 anos

Profissão: Vendedora

CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS

Palhaço: Betina

Idade: 45 anos

Profissão: Técnica em nutrição e dietética

ELIDMAR DA SILVA DUARTE

Palhaço: Bisnagão

Idade: 31 anos

Profissão: Funcionário Público Municipal

EVERSON JOSÉ PADILHA (COXINHA)

Palhaço: Coxinha

Idade: 39 anos

Profissão: Microempresário

HELOISA VELASCO FERRAZ DE ALMEIDA (Jaú)

Palhaço: Sarakura

Idade: 27 anos

Profissão: Atriz

KAUANA MAYARA DA SILVA BOA SORTE

Palhaço: Bolacha

Idade: 20 anos

Profissão: Estudante

KETLLYN ZAGATO DE OLIVEIRA

Palhaço: Maluket

Idade: 29 anos

Profissão: Doutoranda no Instituto de Física de São Carlos (IFSC)

LARA MARIA SILVEIRA

Palhaço: Laranjinha

Idade: 36 anos

Profissão: Bióloga

DIANA ARAÚJO

Palhaço: Bicicretinha

Idade: 44 anos

Profissão: Vendedora

NEIDE PEREIRA DA SILVA

Palhaço: Pipoca

Idade: 46 anos

Profissão: Técnica em Farmácia

PATRICIA ROBERTA DA SILVA

Palhaço: Doutora Fiota

Idade: 38 anos

Profissão: Auxiliar Administrativo

REGINA MARIA SIMÕES PUCCINELLI TANCREDI

Palhaço: Paçoca

Idade: 70 anos

Profissão: professora aposentada da UFSCar

RENATO CAMOZI CARRETEIRO (Analândia)

Palhaço: Dr. Re-trato

Idade: 33 anos

Profissão: funcionário público municipal

ROSANA GUILLERMINA FENERO

Palhaço: Pepita

Idade: 61 anos

Profissão: Personal Transport

SOLANGE OLIVEIRA REZENDE

Palhaço: Rosita

Idade: 55 anos

Profissão: Professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos

THIAGO COSTA DOS SANTOS

Palhaço: Batatinha

Idade: 28 anos

Profissão: Engenheiro Civil

VIVIAN SOARES NASCIMENTO SANTOS

Palhaço: Pamoinha

Idade: 25 anos

Profissão: Recepcionista

WELLINGTON GASPAR DE OLIVEIRA

Palhaço: Bexigão

Idade: 32 anos

Profissão: Mecânico de aeronaves

