Ministra Damares diz que trabalhará para União liberar recursos e promete visitar São Carlos

A ministra Damares Regina Alves atual, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro em um vídeo de 56 segundos divulgado no início da madrugada desta segunda-feira, 14, se solidarizou com a população são-carlense, após a destruição causada pela enchente de domingo, 12, quando um forte temporal de aproximadamente 3 horas, devastou parte da cidade.

Em sua fala, Damares informou ter recebido diversos vídeos da destruição causada pelas águas e disse que sentia-se comovida, pois morou em São Carlos e se refere como “minha cidade querida. Um abraço a todos os moradores”.

Damares, no áudio, disse que iria embarcar para a Guatemala onde representará Jair Bolsonaro na posse no novo presidente da República daquele país, mas que já tinha feito contato com vários ministros e autoridades em Brasília.

“Quero saber como a União pode ajudar São Carlos. A meta é destinar recursos para ajudar a reconstruir a cidade. Que toda a população tenha uma boa semana e estarei na cidade no próximo final de semana para ver de perto o que aconteceu com minha cidade querida”.

