Ministra Damares Alves garante que recursos de São Carlos serão liberados

A Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi recebida no sábado, dia 18 de janeiro, em São Carlos, pelo prefeito Airton Garcia, secretariado municipal, além de autoridades militares e religiosas.

A ministra também foi prestigiada por diversos amigos já que a sua família ainda mora na cidade. Ela foi recepcionada no Paço Municipal onde se reuniu com o prefeito e com demais autoridades e apoiadores. Na sequência, por volta das 10h, recebeu a imprensa ainda na Prefeitura de São Carlos. Depois seguiu para uma visita as obras do Centro de Convivência do Idoso no Jardim Zavaglia. Os locais atingidos pelas chuvas a ministra visitou juntamente com o prefeito antes de chegar ao Paço Municipal.

Durante toda a visita de Damares Alves a pauta foi baseada na liberação de recursos para resolver os estragos causadas pelas últimas chuvas e para obras contra enchentes. “Vamos criar um gabinete em Brasília, uma espécie de gabinete de crise, com pessoas de São Carlos, inclusive já pedi para o Prefeito enviar técnicos e secretários para estudarmos e analisarmos os projetos para resolver não só emergencialmente, mas definitivamente as enchentes em São Carlos. A cidade tem recursos parados em Brasília, só precisamos localizar e saber por que ainda não foram liberados”, disse a Ministra se referindo a emendas parlamentares.

Os recursos para obras emergenciais ele acredita que possam ser liberados ainda essa semana. “O Airton Garcia foi modesto, ele pediu ao Governo Federal só o que realmente precisa para reestabelecer e reconstruir os serviços atingidos. Ele fez o levantamento somente do que realmente é necessário neste primeiro momento. Mas também vou ajudar a captar recursos para obras de prevenção”.

Durante a visita ao Centro do Idoso, a Ministra recebeu um telefonema do também ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, solicitando que o prefeito vá até Brasília para a definição quanto à obra do DNIT na cidade.

“A duplicação da passagem sob a linha férrea, entre a Praça Itália e a rotatória da Escola Jesuíno de Arruda, é uma das obras necessárias para eliminar problemas com enchentes e já estamos em tratativas com o DNIT desde que assumi a Prefeitura, sendo que o Diário Oficial da União publicou o termo aditivo rerratificando o convênio de cooperação técnica e financeira nº 1022/210, firmado com a Prefeitura de São Carlos. Na sequência um engenheiro do Ministério dos Transportes esteve em São Carlos para analisar e atualizar as diretrizes das obras, mais de R$ 15 milhões. Vamos voltar a Brasília para garantir que o DNIT execute essa obra”, afirmou o prefeito Airton Garcia.

A Prefeitura de São Carlos também solicitou a ministra à liberação de um kit completo de equipamentos para o Conselho Tutelarcomposto por um veículo, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma cadeira para automóvel para transporte de crianças, uma TV Smart e um ar-condicionado portátil, além da adesão ao Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável que tem como foco inserção da pessoa Idosa no mundo digital, na área da educação financeira, dos direitos, da saúde, da mobilidade física, integrando o idoso na família, na comunidade, preservando sua autonomia e seu protagonismo. Damares Alves prometeu atender as demandas e elogiou a Prefeitura pela obra do Centro do Idoso.

O Centro de Convivência do Idoso do Zavaglia está sendo construído por uma empresa da cidade em contrapartida ao município determinada pelo Ministério Público. O investimento total é de R$ 1,7 milhão e o local tem capacidade para atender até 100 idosos.

A Defesa Civil de São Carlos também já fez o pedido de reconhecimento federal da situação de emergência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil.

