Ministra Damares Alves estará em São Carlos neste sábado (18)

Crédito: Agência Brasil

A Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, estará neste sábado, dia 18 de janeiro, em São Carlos. A agenda da Ministra tem início às 9h no Paço Municipal quando se reúne com o prefeito Airton Garcia.

A partir das 9h30, ainda no Paço Municipal, Damares Alves concede entrevista a imprensa. A ministra encerra a visita na obra do centro de convivência do idoso, localizado na rua Antônio Donato, 400 no Jardim Zavaglia.

