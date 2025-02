Ministério da Saúde vai testar dois novos métodos de combate à dengue em São Carlos

Crédito: Divulgação

São Carlos está entre as três cidades do Estado de São Paulo escolhidas pelo Ministério da Saúde para testar dois novos métodos de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para que o município se transforme em piloto para esses testes, o Governo Federal começou nesta quinta-feira (27/02), um treinamento online, com a equipe do Departamento de Vigilância em Saúde, da qual faz parte a Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias.

Os técnicos do Ministério da Saúde apresentaram como funciona o método Wolbachia, microrganismo intracelular presente em 60% dos insetos da natureza, mas que não está presente no Aedes aegypti. Quando presente nestes mosquitos, ela impede que os vírus da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela urbana se desenvolvam dentro do mosquito, contribuindo para redução destas doenças e o método chamado de Estação Disseminadora de Larvicida (EDL), a técnica atrai os insetos para um pote plástico com água, recoberto com tecido preto umedecido e impregnado com um larvicida em pó muito fino. Ao pousar, o larvicida adere ao mosquito que o leva para o criadouro, permitindo que a substância alcance suas larvas e impeça a proliferação. Publicado na revista The Lancet Infectious Diseases, a pesquisa começou em um bairro de Manaus, capital do Amazonas. Devido aos bons resultados, o método está sendo levado para outros estados.

“O método Wolbachia funciona assim: mosquitos Aedes aegypti com a bactéria são liberados para que se reproduzam com os Aedes aegypti locais estabelecendo, aos poucos, uma nova população de mosquitos, todos com Wolbachia. Com o tempo, a porcentagem de mosquitos que carregam a Wolbachia aumenta, até que permaneça estável, sem a necessidade de novas liberações. Este efeito torna o método autossustentável e uma intervenção acessível a longo prazo”, explica o Wander Bonelli, secretário adjunto de Saúde.

A Wolbachia estimula o sistema imunológico do mosquito, o que torna menos provável que ele contraia a Dengue. Se o mosquito contrair dengue, porém, a Wolbachia faz que seja mais difícil que o vírus cresça dentro do inseto e seja transmitido aos humanos.

Já a Estação Disseminadora de Larvicida (EDL) foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia) e do Instituto René Rachou (Fiocruz Minas) e de acordo com o Ministério da Saúde os resultados são significativos, de redução de mais de 30% de casos de Dengue na região onde são implantadas as estações disseminadoras, e de 20% nas áreas adjacentes, o que comprova que quando o mosquito voa consegue dispersar larvicida para outras áreas.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, explica que serão escolhidos os bairros com o maior número de casos positivos da doença para a implantação dos projetos pilotos. “Hoje tivemos um primeiro encontro com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, onde o município foi convidado como piloto para a implantação de duas novas tecnologias, que é a EDL e o método Wolbachia. São duas tecnologias que vêm fortalecer e otimizar as nossas ações no combate ao mosquito. Nesse primeiro encontro, o município foi apresentado para as tecnologias, mas teremos novos encontros, porém os próximos presenciais. Vamos traçar um plano de ação a partir dos critérios do Ministério da Saúde, identificando as áreas de maior incidência do mosquito Aedes aegypti para então implementar essas duas novas tecnologias”.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, entende que é muito importante para o município ser escolhido para esses projetos pilotos. “Somente três municípios do estado de São Paulo, nós, Sorocaba e São José de Campos, vamos ter a oportunidade de testar os dois métodos ao mesmo tempo. Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem superados, como a conscientização da população sobre a importância da prevenção. O combate à Dengue exige um esforço conjunto entre governo, cientistas e sociedade civil, e a tecnologia surge como uma ferramenta essencial nessa luta”, avalia o secretário.

Para o prefeito Netto Donato, que acompanhou o treinamento ministrado pelo Ministério da Saúde, com a inovação aliada ao Departamento de Vigilância e à participação popular, São Carlos pode avançar no controle da Dengue e minimizar os impactos dessa doença que, ano após ano, preocupa o país. “Vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, porém vamos além, porque já liberamos a contratação de drones como ferramenta complementar no combate à Dengue, mas agora com nova tecnologia, com a possibilidade de lançar pastilhas com larvicidas em áreas de difícil acesso, como terrenos baldios, telhados e piscinas abandonadas, permitindo mais eficácia nas ações das equipes de controle vetorial na eliminação dos focos de reprodução do mosquito”, afirmou o prefeito de São Carlos.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, finalizou alertando a população. “É importante dizer que essas medidas são complementares. A solução ainda depende muito de cada um de nós, porque cerca de 70% dos criadouros dos mosquitos estão nas casas das pessoas, então é preciso que a comunidade e a população contribuam de forma decisiva, não deixando água acumulada, fazendo limpeza do terreno e descartando o lixo adequadamente”.

O próximo treinamento de forma presencial vai ser realizado logo após o Carnaval. O local, a data específica e horário do encontro, o Ministério da Saúde ainda vai definir.

Leia Também