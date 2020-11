Ministério da Educação lança Exame Nacional de Residência da Rede Ebserh

Crédito: Freepik

O Ministério da Educação (MEC) lançou no início de novembro o Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Trata-se de um processo seletivo centralizado com 405 vagas de residência médica, multi e uniprofissionais para oito hospitais universitários federais e um hospital militar que integram a Rede Ebserh. No Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) serão ofertadas quatro vagas na residência em Clínica Médica e duas vagas para Medicina da Família e Comunidade. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 23 de novembro e as provas serão realizadas em todas as capitais e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE).

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, explica que essa é a primeira vez que o MEC realiza um processo seletivo unificado voltado para residentes e que, até hoje, cada hospital ou universidade realizava sua própria seleção. "Isso gerava algumas dificuldades para as instituições como critérios, etapas, datas e notas de corte diversas, risco maior de vagas ociosas, onerava e tornava os processos mais complexos, dentre outros", afirma Ribeiro. Com o novo exame, as universidades federais passam a ter menor possibilidade de vagas ociosas, eliminação da carga burocrática da realização, manutenção do controle programático e definições técnicas, eliminação de custos e a ampliação da qualificação da seleção.

Para Flávia Gomes Pileggi, Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFSCar, o Enare também tem benefícios para os candidatos. "Eles terão maior economia e comodidade em prestarem um único concurso com possibilidade de vagas em vários hospitais pelo País, evitando os gastos com diversas inscrições e deslocamentos, além do esgotamento físico e mental que múltiplos exames podem gerar", afirma. Nesse aspecto, Ribeiro também acrescenta que "a partir de agora, os candidatos poderão se beneficiar com a democratização do acesso, com uma data única para a realização das provas, sendo elas em todas as capitais além de cidades estratégicas, e um custo menor".



Inscrições

Os candidatos podem se inscrever a partir do dia 23 de novembro pelo site enare.ebserh.gov.br, em que está disponível o edital do processo seletivo unificado.



Vagas do EnareO Exame Nacional de Residência Ebserh prevê 304 vagas na Residência Médica, em 41 especialidades. Já para a Residência Uniprofissional foram disponibilizadas oito vagas, entre enfermeiros e físicos médicos. A Residência Multiprofissional dispõe de 93 vagas, que incluem enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.

As vagas são voltadas para os hospitais da Rede Ebserh nas cidades de Campo Grande (MS), Teresina (PI), Salvador (BA), Aracaju (SE), Lagarto (SE), Manaus (AM), Araguaína (TO) e São Carlos (SP), além do Hospital da Força Aérea Brasileira. As informações completas sobre a seleção estão no site enare.ebserh.gov.br.

