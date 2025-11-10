Minicurso da USP ensina conceitos fundamentais para você não cair em golpes digitais

Você tem interesse em aprender como se proteger no mundo virtual e entender conceitos fundamentais relacionados à segurança digital? Então, participe de um minicurso gratuito que será oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

A atividade é aberta a qualquer pessoa interessada, não demanda conhecimentos prévios,e acontecerá de forma presencial e virtual em duas datas neste mês de novembro: no dia 12, quarta-feira, das 19 às 21 horas; e no sábado, dia 15, das 15 às 17 horas. Há 200 vagas presenciais disponíveis em cada dia. Para participar, basta escolher a melhor opção e se inscrever neste formulário online: https://icmc.usp.br/e/kdlqk.

Promovido pelo grupo de extensão Ganesh, coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do ICMC, o minicurso será realizado no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC. Haverá também transmissão ao vivo pelo canal do grupo no YouTube: https://www.youtube.com/c/ganeshicmc.

“O minicurso será uma apresentação sobre os temas mais úteis para se proteger de agentes maliciosos na internet”, explica Gabriel Antunes, que cursa Ciências de Computação no ICMC e coordena o Ganesh. Serão apresentadas boas práticas em segurança da informação, abordando temas como elaboração de senhas fortes, identificação de links maliciosos e de tentativas de golpe, além de explicar nuances do cibercrime.

Para se ter uma ideia da gravidade do problema, nos últimos 12 meses, um em cada três brasileiros sofreu um golpe na internet com prejuízo financeiro, o equivalente a 56 milhões de vítimas. Divulgados em agosto, esses dados alarmantes foram obtidos em pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mede o impacto dos crimes na internet e contra o patrimônio no Brasil.

