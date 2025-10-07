Minicidade ensina segurança viária para crianças em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizou uma ação educativa no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Regina Aparecida Lima Melchíades, localizado no Parque Novo Mundo.

A atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre segurança viária entre as crianças, utilizando uma minicidade e palestras lúdicas para promover o aprendizado de forma divertida e eficaz.

De acordo com o diretor do Departamento de Educação no Trânsito, Felipe de Almeida, a iniciativa busca formar cidadãos mais conscientes desde os primeiros anos de vida.“Quando ensinamos sobre faixa de pedestre e semáforo, a criança internaliza esse conhecimento para a vida toda. É importante para, futuramente, evitarmos acidentes e sinistros de trânsito”, explicou.

Os agentes de trânsito envolvidos na ação destacaram que os resultados são perceptíveis de imediato.“As crianças já nos cobram sobre o uso correto dos assentos no carro. Elas se tornam multiplicadoras e acabam influenciando o comportamento dos pais. Isso gera mudança de atitude nas ruas”, afirmou o agente de trânsito Francisco José Petrucelli.

A diretora do CEMEI, Núbia Gomes Mendes Silva, também ressaltou a relevância da iniciativa.“Atividades como essa são fundamentais para mostrar às crianças o caminho para um trânsito mais seguro e para conscientizar os pais sobre a importância da cidadania no trânsito”, disse.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana destacou a importância de projetos educativos como este para o futuro da cidade.“É com muita satisfação que acompanhamos ações como esta, que unem educação, cidadania e segurança. O trabalho de conscientização começa na infância, e é exatamente aí que podemos construir um futuro com menos acidentes e mais respeito nas vias. A minicidade é uma ferramenta educativa poderosa, porque coloca as crianças em contato direto com situações reais do trânsito, mas de forma lúdica e segura. Elas aprendem brincando e o mais importante: levam esse aprendizado para dentro de casa, compartilhando com os pais e familiares. Nosso compromisso é continuar investindo em iniciativas que formem cidadãos mais responsáveis e conscientes. Um trânsito seguro é resultado de atitudes, e a educação é o primeiro passo para transformar comportamentos”, finalizou.

