Minicidade do TrÃ¢nsito percorre quatro CEMEIs em marÃ§o e leva educaÃ§Ã£o viÃ¡ria a crianÃ§as de 4 a 6 anos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de São Carlos, por meio do Departamento de Educação para o Trânsito, definiu o cronograma da Minicidade do Trânsito para o mês de março. A ação educativa itinerante atenderá quatro Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), contemplando crianças de 4 a 6 anos.

Nesta etapa, receberão o projeto os CEMEIs Santo Piccin, no distrito de Água Vermelha; Helena Dornfeld, na Vila Costa do Sol; Olívia Carvalho, no Cidade Aracy; e Osmar Stanley de Martini, no bairro Redenção.

A Minicidade do Trânsito é uma iniciativa voltada à formação cidadã desde a infância, utilizando metodologia lúdica e vivencial para ensinar noções básicas de segurança viária. A estrutura é montada nas próprias unidades escolares e simula, em escala reduzida, um ambiente urbano com placas de sinalização, semáforos adaptados, faixas de pedestres, cruzamentos e demarcações viárias.

O projeto é desenvolvido em duas etapas. A primeira consiste em uma palestra educativa interativa, com linguagem adequada à faixa etária, abordando temas como o que é trânsito, a importância do semáforo, o significado das principais placas de sinalização, o uso correto da faixa de pedestres e o comportamento seguro como pedestre e passageiro.

Na sequência, as crianças participam da vivência prática no circuito da minicidade, conduzindo carros elétricos infantis e enfrentando situações simuladas do cotidiano urbano, sempre com acompanhamento de monitores que reforçam os conceitos apresentados.

De acordo com a Secretaria, a proposta é introduzir noções básicas de segurança viária desde cedo, contribuir para a redução de comportamentos de risco no futuro e fortalecer a cultura de respeito às leis de trânsito. Entre os objetivos estão desenvolver a percepção sobre atitudes seguras, estimular o respeito ao próximo e formar multiplicadores mirins de boas práticas no trânsito, ampliando a conscientização também junto às famílias.

“Nosso objetivo é construir uma cultura de respeito no trânsito, reduzindo comportamentos de risco ao longo dos anos. Ao investir na formação das crianças, também alcançamos as famílias, que passam a refletir sobre suas próprias atitudes. É um trabalho preventivo, educativo e estratégico para uma cidade mais segura”, afirma Michael Yabuki, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

A expectativa é que a ação resulte em maior compreensão das regras básicas de circulação, desenvolvimento de comportamentos seguros e fortalecimento da educação para o trânsito na rede municipal de ensino.

Programação de março

05/03 – 9h – CEMEI Santo Piccin – Distrito de Água Vermelha;

12/03 – 9h – CEMEI Helena Dornfeld – Vila Costa do Sol;

19/03 – 9h – CEMEI Olívia Carvalho – Cidade Aracy;

26/03 – 9h – CEMEI Osmar Stanley de Martini – Redenção.

Leia TambÃ©m