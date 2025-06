Mini Floresta Urbana transforma espaço escolar e reforça educação ambiental em São Carlos

O projeto foi idealizado a partir do contato da direção da escola com a permacultora e educadora ambiental Joelma Marcolino. Inspirada na metodologia do japonês Akira Miyawaki — que propõe o reflorestamento urbano com alta densidade de espécies nativas — Joelma coordenou o plantio de mudas da Mata Atlântica e do Cerrado em um pequeno espaço, priorizando espécies frutíferas e adaptadas à convivência com o ambiente escolar.

“É como montar um quebra-cabeça vivo, unindo diferentes espécies de forma integrada. Nosso objetivo é criar pequenos fragmentos de floresta que ajudem a combater o caos climático e promovam educação ambiental na prática”, explicou Joelma, que liderou a equipe técnica do projeto formada por profissionais da agroecologia e da permacultura.

INÉDITO - A diretora da escola, Natália Cristina Cabrera de Araújo, destacou o ineditismo da ação. “É a primeira Mini Floresta, que temos conhecimento, implantada em uma escola da rede municipal. É um projeto pensado para crescer junto com as crianças. Daqui a poucos anos, elas poderão colher os frutos dessa experiência — no sentido literal e simbólico”, explicou.

Representando a Amdocs, empresa parceira da iniciativa, o diretor Ricardo Ortega comemorou o impacto do projeto. “É muito gratificante contribuir com a cidade e deixar essa marca verde e viva. Queremos que essa floresta seja um legado para as futuras gerações, e um convite para que todos se envolvam com o meio ambiente”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Leão — ex-aluno da unidade escolar — também reforçou o orgulho e a importância do projeto. “É emocionante ver essa escola tão bem cuidada e ainda mais bonita com esse projeto. Que essa ideia sirva de inspiração para outras escolas, sempre com o apoio da comunidade e da iniciativa privada”.

Já o vice-prefeito Roselei Françoso enalteceu o papel da educação ambiental diante das mudanças climáticas. “As árvores que plantamos hoje vão oferecer sombra, frescor e vida em um futuro que já mostra seus desafios. Ao cuidar da natureza, as crianças aprendem desde cedo o valor do respeito, do cuidado e da responsabilidade com o planeta. Cada muda plantada é também uma semente de consciência que cresce junto com elas”.

Na manhã desta quinta-feira (26/6), a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Antônio de Lourdes Rondon, localizada no bairro Maria Stella Fagá, viveu um momento de transformação ambiental com a implantação de uma Mini Floresta Urbana. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos e a empresa Amdocs, e teve a participação ativa dos alunos da escola. O evento contou com a participação do vice-prefeito, Roselei Françoso, e do secretário de Educação, Lucas Leão.