Micro e pequenas empresas de São Carlos podem vender seus produtos no Uruguai e na Argentina

De acordo com o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), 37% das exportações de São Carlos têm como destino o mercado norte-americano. - Crédito: Pixabay

Micro e pequenas empresas de São Carlos e de todo o estado de São Paulo, que atuam nos setores de alimentos e bebidas, além de máquinas e equipamentos, e que desejam comercializar seus produtos no Uruguai e na Argentina, já podem se inscrever para participar da 2ª Missão São Paulo Exporta, que acontece entre 24 e 28 de novembro. O prazo de inscrições termina amanhã, sexta-feira, dia 19 de setembro.

De acordo com o Comex Stat, sistema oficial do governo brasileiro, São Carlos exportou US$ 392,2 milhões entre janeiro e agosto deste ano. Desse total, US$ 44,3 milhões (11,3%) tiveram como destino a Argentina, o terceiro maior mercado para o município, atrás dos Estados Unidos (35,4%) e do México (20,6%). Para o Uruguai, foram exportados US$ 1,7 milhão (0,4%). Esses números consideram empresas de todos os portes instaladas na cidade.

A missão é uma ação conjunta entre a InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Sebrae-SP. O objetivo da iniciativa é ampliar as exportações e criar oportunidades de negócios para empresas paulistas no exterior.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Márcio Guerra, consultor de comércio exterior do Sebrae-SP, destaca que a missão internacional tem uma diferença importante em relação às missões nacionais realizadas pelo Sebrae-SP: quando o grupo chega ao destino, há rodadas de negócios previamente organizadas. “Os potenciais compradores da Argentina e do Uruguai são convidados a receber os empresários paulistas, criando condições reais para que se fechem parcerias comerciais”, comenta.

A expectativa, segundo ele, é muito positiva. “É uma iniciativa que vemos com bastante otimismo, pois abre oportunidade para que micro e pequenas empresas iniciem sua trajetória de exportação nesses mercados.”

Segundo Guerra, o perfil das empresas interessadas precisa atender a alguns requisitos básicos: “É fundamental ter um produto exportável. Por exemplo, no setor de alimentos, é necessário garantir prazo de validade adequado e documentação que permita a entrada em outros países. Além disso, ter site ou redes sociais em outro idioma mostra maturidade para começar a participar dessas rodadas internacionais. Empresas que já exportam para outros países também encontram na missão uma chance de ampliar mercados.”

Ele lembra que, na primeira edição da Missão São Paulo Exporta, realizada no Chile e no Paraguai, participaram cerca de 40 micro e pequenas empresas, com resultados efetivos em negócios. “Nosso objetivo agora é repetir esse número, com 40 empresas de todo o estado de São Paulo participando da missão para a Argentina e o Uruguai. Nesse sentido, contar com empresários da região de São Carlos será muito bom”, completa.

ESTADO – Só no ano passado, o estado vendeu para Uruguai e Argentina mais de US$ 7 bilhões em mercadorias – o equivalente a quase R$ 40 bilhões na cotação atual. Para incentivar novos negócios com os dois países, a missão contará com rodadas de negócios com possíveis clientes e parceiros, seminário para que os empreendedores conheçam melhor os mercados uruguaio e argentino, visitas técnicas para entender as características de cada país e suporte para que as empresas consigam apresentar seus produtos em espanhol.

A InvestSP também conta com um programa gratuito de capacitação para exportação, o Exporta SP, que já formou mais de mil empresas de micro, pequeno e médio porte, produtores rurais e startups, para que acessem o mercado externo. Além disso, mantém uma rede de escritórios internacionais, com unidades na América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio, que dão suporte aos empreendedores paulistas que atuam ou pretendem atuar nesses mercados.

(Com informações da Agência SP)

