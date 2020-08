“Meu pai é meu herói. Dá a vida por mim”

Crédito: Divulgação

Pensa em um pai que enfrentou até criminosos para defender sua família. Não permitir que entrassem em sua casa para zelar pelos filhos e esposa. Seu a vida ainda para tentar buscar os medicamentos de um dos filhos que estava no porta-luvas do carro. Este é Adex George Alves, 47 anos, mecânico de profissão.

Reside no Jardim Medeiros com a esposa, a dona de casa Joseane Alves, 39 anos e com os filhos João Victor, 13 anos, portador da Síndrome de Dravet e de Pedro, 12 anos.

Adex é mais um são-carlense que faz parte da série de reportagens idealizadas pelo São Carlos Agora que homenageia os pais na semana que antecede o dia dedicado aos patriarcas, domingo, 9.

Uma história emocionante de um homem que pode ser definido com “H” maiúsculo e que não pensou duas vezes em deixar sua família segura e protegida.

“Ele é um super-homem, um herói. Passamos por muitas dificuldades nesta pandemia. O São Carlos Agora inclusive fez uma campanha e que nos ajudou demais. Agradeço a Deus ao portal e as pessoas de bem”, disse a emocionada esposa.

A campanha do SCA foi para João Victor, portador de uma rara doença. Sem uma medicação cara (Canabidiol), o garoto tinha seguidas convulsões.

Porém, o problema começou no inicio da pandemia quando Adex tinha comprado um carro e ao sair para o trabalho, foi rendido por dois ladrões. Ele entrou em luta corporal, pois os criminosos queriam entrar na casa, o que não ocorreu. A luta do valoroso pai continuou, pois ele queria pegar os medicamentos de João Victor que estava no porta-luvas. Porém, não conseguiu e os bandidos levaram o veículo.

Desta forma, sem o carro, sem o medicamento e com a renda reduzida, a família passou por muitas dificuldades. Mas contou com o apoio da população e do SCA e se reergueu.

Diante de um ato de nobreza e de valor, esposa e filhos prestam o reconhecimento ao super-papai. “Ele não deixa nos faltar nada. Arruma bicos e traz o alimento. É nosso herói e esta homenagem é o mínimo que podíamos fazer”, conta Joseane. “O que meu marido fez ficará marcado para o resto de nossas vidas”, emendou.

Apesar da timidez, mas ao lado da mãe (ambos escondidos do pai), Pedro, com seus 12 anos, definiu seu pai herói. “Gosto do papai. Ele é legal comigo. Sempre me ajuda, conversa, faz as tarefas de escola comigo e joga bola. Faz um monte de coisa. Até uma piscina para meu irmão fazer exercícios”, contou. “Ele faz aos poucos esta piscina. É uma terapia que o João Victor precisa. É para dar mais qualidade de vida. Faz um pouquinho de cada vez, pois é cara e tem que ser aquecida”, explicou Joseane.

SUPER DOMINGO PARA UM SUPER PAI

Adex que se prepare. No Dia dos Pais, como um super-pai, terá um super-dia. A promessa é da esposa e dos filhos. Com direito a um café da manhã especial, um almoço com o sogro (Oswaldo), que é pai e avô. Além de direito a super beijos e super abraços.

“Tomamos todos os cuidados devido a pandemia da Covid-19 para que neste dia possamos encher que carinho e de muito amor nosso super-herói”, finalizou Joseane.

