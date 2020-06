Meteorologia prevê frio intenso a partir desta quarta-feira (1º)

Nova frente fria desloca-se pelo litoral do estado de São Paulo, deixando o céu nublado e favorecendo áreas de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas. Temperaturas entram em declínio no decorrer do período.

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo e com isso, a previsão é de Tempo com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva, devido a atuação de uma massa de ar frio. Temperaturas baixas, principalmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.