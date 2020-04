Meteorologia prevê feriado de Páscoa ensolarado e sem chuvas em São Carlos e região

Tempo permanece instável com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas fracas na região sul e na faixa leste do estado de São Paulo. Demais regiões, céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem chuva.

Sexta-feira (10/04) até Domingo (12/04) Tempo estável com predomínio de sol no estado de São Paulo, sem chuva. Exceto na faixa leste do estado que permanece com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas fracas, devido aos ventos que transportam de umidade do oceano para o continente.