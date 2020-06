Meteorologia mantém previsão de chuva e frio a partir de sexta-feira

Massa de ar seco perde intensidade e a nebulosidade aumenta sobre o estado São Paulo no decorrer do dia, deixando o céu parcialmente nublado a nublado, mas sem previsão de chuva.

A aproximação de uma nova frente fria deixa o céu nublado com chuvas e trovoadas, em parte do oeste do estado São Paulo, continuando pela região sul paulista. Demais regiões do estado, aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas.