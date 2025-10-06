Metanol na mira: operação conjunta fiscaliza distribuidora de bebidas em São Carlos

Crédito: divulgação

No último fim de semana, dias 4 e 5 de outubro, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Vigilância Sanitária, Procon, Departamento de Fiscalização e Guarda Municipal, realizou uma operação conjunta em cinco grandes distribuidoras de bebidas da cidade para verificar possíveis irregularidades relacionadas ao uso de metanol em produtos comercializados.

Durante a ação, foram realizadas inspeções gerais, com foco especial na análise dos rótulos, lacres e condições das embalagens, principalmente de bebidas destiladas. O objetivo foi garantir que os produtos disponíveis ao consumidor apresentem procedência segura e adequada rastreabilidade, diante dos recentes alertas sobre casos de adulteração com substâncias tóxicas.

As equipes também solicitaram as notas fiscais de aquisição das bebidas, as quais, em sua maioria, foram apresentadas no momento da vistoria. Nos casos em que a documentação não estava disponível ou não permanecia no estabelecimento, os responsáveis foram notificados e terão dois dias para apresentar os comprovantes de origem dos produtos fiscalizados.

Além das verificações, os fiscais orientaram os comerciantes sobre a importância de adquirir bebidas apenas de fornecedores regularizados, com notas fiscais e rótulos que garantam a procedência e qualidade dos itens oferecidos ao público.

A supervisora da Vigilância Sanitária, Fernanda Cereda, destacou a importância da ação conjunta e reforçou o papel da fiscalização na proteção da saúde pública. "Nosso principal objetivo é garantir que os produtos comercializados estejam dentro dos padrões de segurança exigidos. O consumo de bebidas adulteradas representa um risco grave à saúde, e por isso intensificamos as inspeções para identificar possíveis irregularidades e orientar os estabelecimentos. Também reforçamos a importância de que os comerciantes mantenham as notas fiscais e adquiram apenas produtos com procedência comprovada. Esse trabalho preventivo é essencial para evitar que situações de risco cheguem até o consumidor".

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, ações como essa têm caráter preventivo e educativo, reforçando o compromisso do município com a segurança e saúde da população.

"A presença da Guarda Municipal nessas operações garante que os trabalhos de inspeção ocorram de forma segura e organizada. Nosso papel é apoiar a Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização, assegurando que as distribuidoras cumpram as normas e que a população tenha acesso a produtos confiáveis. A colaboração entre os órgãos é fundamental para prevenir riscos e proteger a saúde da nossa comunidade", disse Célio Ramos, Comandante da Guarda Municipal.

