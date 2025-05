Metalúrgicos lançam Campanha Salarial 2025

assembleia que aprovou a pauta de reivindicações: A data-base da categoria é 1º de setembro, e a Campanha deve mobilizar cerca de 230 mil trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos da base da FEM-CUT/SP, em todo o Estado de São Paulo - Crédito: divulgação

Na manhã deste domingo, 25 de maio, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté deu o ponta pé inicial na Campanha Salarial 2025. Durante assembleia geral, metalúrgicos e metalúrgicas de São Carlos e Ibaté. As negociações envolvem cerca de 300 empresas e cerca de 13 mil trabalhadores.

Durante assembleia geral, os trabalhadores e trabalhadoras aprovaram a pauta de reivindicações da pauta, que reflete demandas históricas e atuais da categoria, organizadas em eixos fundamentais para o fortalecimento das condições de trabalho. Entre as cláusulas econômicas está a reposição do INPC, além de aumento real de salário.

Entre os principais pontos estão: Valorização das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs); Redução da jornada de trabalho sem redução de salários; Fim da escala 6×1; Isenção do Imposto de Renda sobre salários, PLRs e PPRs; Redução da taxa de juros; Combate a todo tipo de assédio no local de trabalho, além da quota solidária (Contribuição Assistencial).

O secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Waldemar Muniz iniciou a assembleia falando sobre a convocação que foi feita nas empresas da base, com entrega do Jornal da categoria. Aproveitou e agradeceu a assessoria e diretores que estiveram nas empresas. Além da convocação Waldemar salientou sobre as negociações de PLR (participação de Lucros e Resultados) que continuam a todo vapor, e destacou que durante a semana fechou dois importantes acordos.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, citou a importância da união dos trabalhadores. “Precisamos estar unidos nesta Campanha, pois vamos pautar as empresas, e os metalúrgicos têm que mostrar sua força”.

O presidente da FEM-CUT/SP, Erick Silva, abordou o calendário de plenárias e encontros que estão em curso para discutir as estratégias da Campanha.

Durante a assembleia, a vice-presidenta e diretora da Mulher FEM-CUT/SP, Ceres Lucena salientou os avanços já conquistados nas Cláusulas das Convenções Coletivas que beneficiam diretamente as mulheres trabalhadoras.

O departamento jurídico do Sindicato também marcou presença na assembleia, alertando sobre a necessidade de atenção ao tema 1389 do TST, que trata da prática da “pejotização”.

A assembleia também contou com a presença de representantes do jornal A Verdade, que acompanharam o evento e dialogaram com os participantes.

A data-base da categoria é 1º de setembro, e a Campanha deve mobilizar cerca de 230 mil trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos da base da FEM-CUT/SP, em todo o Estado de São Paulo.

Entre os dias 3 e 5 de junho, as pautas serão formalmente entregues aos representantes patronais da FIESP.

