Metalúrgicos devem abrir campanha salarial em assembleia neste domingo

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Vanderlei Strano: É provável que a nova pauta parta daí com reposição do INPC e mais 2% de aumento real, incluindo também reajustes para o ticket refeição, além das cláusulas sociais que também estaremos negocia -

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté realizará, no próximo domingo, 12 de abril, às 9h30, uma assembleia geral em sua sede, na Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, número 1.001, no Jardim Santa Felícia, para a abertura da campanha salarial e de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e apresentação e votação da pauta de negociações a ser apresentada às empresas na busca do acordo coletivo 2026-2027.

As negociações interessam a mais de 13.000 trabalhadores distribuídos em cerca de 530 a 580 empresas do setor existentes na base que reúne São Carlos e Ibaté.

Segundo o presidente do Sindicato, Vanderlei Strano, que participou hoje do Jornal da Manhã, na emissora de rádio JOVEM PAN FM, em algumas empresas a negociação feita no ano passado vale por dois anos e prevê a reposição do INPC mais 2% de aumento real. “É provável que a nova pauta parta daí, incluindo também reajustes para o ticket-refeição, além das cláusulas sociais que também estaremos negociando”, afirma Strano.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é um indicador oficial calculado pelo IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos por famílias de baixa renda (de 1 a 5 salários mínimos).

Ele foca na inflação de itens essenciais e é usado principalmente para reajustes salariais e de aposentadorias do INSS. Resultado recente: em novembro de 2025, o INPC apresentou alta de 0,03%, acumulando 4,18% em 12 meses.

Leia Também