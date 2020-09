Metalúrgicos da Volks São Carlos aprovam proposta de estabilidade até 2025

Crédito: Divulgação

Durante assembleia realizada na tarde desta quinta-feira, 17, trabalhadores da unidade são-carlense da Volks aprovaram proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté e diretores da empresa sobre a revisão do acordo coletivo que garante estabilidade até 2025, dentre índices de cálculos para PLR e data-base durante o período.

Outro item que consta no acordo é a garantia para a plantão de São Carlos de exclusividade na questão de todos os motores de carros produzidos no Brasil, aumento de capacidade e a abertura do Programa de Demissão Voluntária.

Segundo Vanderlei Strano, presidente do sindicato, entre todos os pontos acordados com os diretores da Volks, a estabilidade de emprego foi a principal conquista. “Essa é uma importante meta alcançada para os metalúrgicos da Volks e para toda a base, que tem neles a referência de organização. A estabilidade de emprego por mais cinco anos, traz para os trabalhadores uma certa tranquilidade em meio a pandemia”, disse o sindicalista.

