terça, 02 de setembro de 2025
Cidade

Metalúrgicos da Tecumseh conquistam redução de jornada sem corte de salários

02 Set 2025 - 11h00Por Da redação
Metalúrgicos da Tecumseh conquistam redução de jornada sem corte de salários - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Os trabalhadores da Tecumseh aprovaram uma conquista inédita: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. A assembleia foi realizada no domingo (31), no Clube de Campo dos Metalúrgicos.

A assembleia integrou a Campanha Salarial 2025, cuja data-base é 1º de setembro. Entre as conquistas, destaca-se a redução das jornadas semanais: no turno A para 30 horas, no turno X para 42h30min e no turno Y para 40h50min. O Sindicato também garantiu reajuste salarial pelo INPC acrescido de aumento real, reajuste no tíquete alimentação e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, com validade de dois anos.

Na assembleia anterior (24/08), os trabalhadores haviam rejeitado a proposta da empresa por não contemplar a redução da jornada e chegaram a aprovar aviso de greve. A recusa deixou claro que o Sindicato não abriria mão da pauta central e que a unidade dos trabalhadores era fundamental para avançar.

 

