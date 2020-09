Metalúrgicos da Tecumseh aprovam campanha salarial e PLR 2021

Crédito: Divulgação

A organização dos trabalhadores na Tecumseh do Brasil, em São Carlos, garantiu mais uma importante conquista. Em assembleia virtual realizada terça-feira, 29, aprovaram a proposta de reajuste salarial, referente a data-base 2020 e a PLR (Participação de Lucros e Resultados) para o ano de 2021, negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté junto a empresa. Dos votos válidos 93,8% foram favoráveis a proposta.

Com o acordo os trabalhadores terão reajuste de salário, reajuste no ticket alimentação e reajuste na PLR de 2021, sobre o valor pago em 2020.

Além dos reajustes, o acordo manteve ainda a manutenção de direitos, com a Renovação das Cláusulas Sociais, que garantem diversos benefícios, para fazer valer os direitos, pós Reforma Trabalhista.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, mesmo em meio a pandemia, essa conquista é de extrema importância. “Na conjuntura atual, de pandemia, de crise econômica e desemprego, garantir o reajuste salarial, a PLR para 2021, e manter as Cláusulas Sociais, é muito satisfatório, e podemos avaliar como um bom resultado. O CSE (Comitê Sindical de Empresa) na Tecumseh, juntamente com as trabalhadoras e os trabalhadores estão de parabéns por essa importante conquista”, ressaltou.

A data-base da categoria metalúrgica é 1º de setembro.

Atualmente a Tecumseh do Brasil conta com cerca de 2 mil trabalhadores, distribuídos nas duas plantas, na cidade.

