(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Acordo coletivo

Metalúrgicos da Electrolux conquistam INPC, aumento real de 2% e 14% no ticket

Desfecho das negociações ocorreu em assembleia realizada neste domingo, 14 de setembro, e beneficia diretamente cerca de 2.000 trabalhadores

15 Set 2025 - 13h18Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
: A assembleia que aprovou o acordo: "Os metalúrgicos conquistaram um reajuste salarial pelo INPC acrescido de 2% de aumento real, um avanço expressivo, o acordo inclui ainda, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, aumento de 14% no ticket ali - Crédito: divulgação: A assembleia que aprovou o acordo: "Os metalúrgicos conquistaram um reajuste salarial pelo INPC acrescido de 2% de aumento real, um avanço expressivo, o acordo inclui ainda, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, aumento de 14% no ticket ali - Crédito: divulgação

Em assembleia geral realizada na manhã deste domingo, 14 de setembro, no Clube de Campo da categoria, os trabalhadores aprovaram a proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa após várias reuniões. Os metalúrgicos conquistaram um reajuste salarial pelo INPC acrescido de 2% de aumento real, um avanço expressivo. O acordo inclui ainda a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, aumento de 14% no ticket alimentação e a manutenção das cláusulas sociais já conquistadas em anos anteriores. A negociação beneficia diretamente cerca de 2.000 trabalhadores e suas famílias.

A ampliação do auxílio-creche para filhos de até 5 anos e 11 meses, benefício essencial para trabalhadoras e trabalhadores com filhos pequenos, foi outro ponto importante previsto no acordo entre trabalhadores e patrões. Além disso, houve a inclusão de uma cláusula de combate ao assédio moral nos quadros de aviso da empresa.

“Após forte mobilização e até aviso de greve, o CSE (Comitê Sindical de Empresa), juntamente com a união dos trabalhadores, saiu vitorioso desta data-base. Esta conquista não apenas reflete ganhos financeiros, mas também reconhece a importância dos benefícios adicionais negociados. Como mulher, quero destacar especialmente o avanço no auxílio-creche e a inclusão da questão do assédio moral”, afirma a vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Ceres Lucena.

Segundo ela, a vitória das negociações é resultado direto da unidade e da luta dos trabalhadores. Ela ressalta que a decisão representa uma vitória significativa da categoria, que conquistou reajuste salarial e melhorias em diversos benefícios, fruto de uma forte mobilização organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

Leia Também

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa
Cidade15h35 - 15 Set 2025

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa

INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos
Nesta terça-feira 14h55 - 15 Set 2025

INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado
Cidade14h25 - 15 Set 2025

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado

UFSCar licencia tecnologia para diagnóstico sorológico da hanseníase
Cidade13h48 - 15 Set 2025

UFSCar licencia tecnologia para diagnóstico sorológico da hanseníase

USP recebe palestra sobre desafios e oportunidades da colaboração científica entre Brasil e China
Cidade12h15 - 15 Set 2025

USP recebe palestra sobre desafios e oportunidades da colaboração científica entre Brasil e China

Últimas Notícias