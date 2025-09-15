Metalúrgicos da Electrolux conquistam INPC, aumento real de 2% e 14% no ticket

: A assembleia que aprovou o acordo: "Os metalúrgicos conquistaram um reajuste salarial pelo INPC acrescido de 2% de aumento real, um avanço expressivo, o acordo inclui ainda, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, aumento de 14% no ticket ali - Crédito: divulgação

Em assembleia geral realizada na manhã deste domingo, 14 de setembro, no Clube de Campo da categoria, os trabalhadores aprovaram a proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa após várias reuniões. Os metalúrgicos conquistaram um reajuste salarial pelo INPC acrescido de 2% de aumento real, um avanço expressivo. O acordo inclui ainda a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2026, aumento de 14% no ticket alimentação e a manutenção das cláusulas sociais já conquistadas em anos anteriores. A negociação beneficia diretamente cerca de 2.000 trabalhadores e suas famílias.

A ampliação do auxílio-creche para filhos de até 5 anos e 11 meses, benefício essencial para trabalhadoras e trabalhadores com filhos pequenos, foi outro ponto importante previsto no acordo entre trabalhadores e patrões. Além disso, houve a inclusão de uma cláusula de combate ao assédio moral nos quadros de aviso da empresa.

“Após forte mobilização e até aviso de greve, o CSE (Comitê Sindical de Empresa), juntamente com a união dos trabalhadores, saiu vitorioso desta data-base. Esta conquista não apenas reflete ganhos financeiros, mas também reconhece a importância dos benefícios adicionais negociados. Como mulher, quero destacar especialmente o avanço no auxílio-creche e a inclusão da questão do assédio moral”, afirma a vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Ceres Lucena.

Segundo ela, a vitória das negociações é resultado direto da unidade e da luta dos trabalhadores. Ela ressalta que a decisão representa uma vitória significativa da categoria, que conquistou reajuste salarial e melhorias em diversos benefícios, fruto de uma forte mobilização organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

